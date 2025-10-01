Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков* заочно приговорен к семи годам колонии. Также ему запретили администрировать сайты на протяжении четырех лет. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Писатель обвиняется в публичной дискредитации армии России и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Писатель не представил в уполномоченный орган информацию, которая требуется по законодательству.

Ранее Быков разместил на площадке видеохостинга запись с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дмитрий Быков проживает за пределами РФ, был объявлен в розыск в июле 2025 года. В конце апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении писателя.

В сентябре Быкова внесли в список террористов и экстремистов. Такое решение Росфинмониторинг принял вскоре после того, как писатель был заочно арестован российским судом.

* — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.