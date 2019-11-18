Телефон и две тысячи евро: Настю Рыбку обвинили в краже

Гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, обвинили в краже после вечеринки в апартаментах башни «Око» на Пресненской набережной в центре Москвы.

Заявление в полицию написала безработная 34-летняя Дарья О., пишет РЕН ТВ. По ее словам, 16 ноября во время совместного времяпровождения Рыбка якобы украла у нее мобильный телефон, две тысячи евро (около 140 тысяч рублей), а также личные вещи.

Правоохранительные органы проводят проверку.

В январе этого года Настя Рыбка наряду с группой граждан РФ были депортированы из Таиланда, где они, по решению местного суда, проводили нелегальные секс-тренинги.