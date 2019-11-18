Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту

Мария Бутина может получить работу в комитете Госдумы по международным делам или в аппарате уполномоченного по правам человека. Такое предложение россиянке сделала омбудсмен Татьяна Москалькова. Бутина сегодня рассказала ей подробности своего заключения в американской тюрьме. Мария поблагодарила наших дипломатов за поддержку, сообщила, что уже съездила домой, на Алтай, встретилась с родными и теперь полностью готова к работе. Говорит, из горького опыта надо извлекать пользу.

«Мне бы хотелось сказать особое слово всему русскому народу, который единым фронтом выступил в мою защиту. И особое слово у меня для президента РФ, потому что быть гражданином РФ — это достаточно. Более чем. Для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку», — заявила Бутина.

Марию Бутину задержали в июле прошлого года и приговорили к 18 месяцам тюрьмы по сфабрикованном делу. Ее обвинили в неком вмешательстве в американскую политичную жизнь. В Москве обвинения назвали надуманными ведь никаких доказательств Вашингтон до сих пор не предъявил.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США.