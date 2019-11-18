  1. Пятый канал
  4. Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту

Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту

, 21:03 | Алиса Маркова 24

В ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой она отметила, что ее, «всего лишь студентку из какого-то университета», защищал сам глава государства.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Мария Бутина может получить работу в комитете Госдумы по международным делам или в аппарате уполномоченного по правам человека. Такое предложение россиянке сделала омбудсмен Татьяна Москалькова. Бутина сегодня рассказала ей подробности своего заключения в американской тюрьме. Мария поблагодарила наших дипломатов за поддержку, сообщила, что уже съездила домой, на Алтай, встретилась с родными и теперь полностью готова к работе. Говорит, из горького опыта надо извлекать пользу.

«Мне бы хотелось сказать особое слово всему русскому народу, который единым фронтом выступил в мою защиту. И особое слово у меня для президента РФ, потому что быть гражданином РФ — это достаточно. Более чем. Для того, чтобы сам президент выступил в твою поддержку», — заявила Бутина.

Марию Бутину задержали в июле прошлого года и приговорили к 18 месяцам тюрьмы по сфабрикованном делу. Ее обвинили в неком вмешательстве в американскую политичную жизнь. В Москве обвинения назвали надуманными ведь никаких доказательств Вашингтон до сих пор не предъявил.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

21:39
Три человека погибли в результате стрельбы в США
21:28
Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно
21:14
Адвокат Насти Рыбки об обвинении в краже: «Ее оговорили»
21:03
Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту
20:52
«На службе у Бога»: Канье Уэст рассказал прихожанам мегацеркви о духовном просветлении
20:41
Пользователи сети пытаются заработать на кровавой истории доцента СПбГУ Олега Соколова

Сейчас читают

Благоприятные и несчастливые дни: Лунный календарь на неделю с 18 по 24 ноября
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]