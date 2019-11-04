«Это пытка»: Бутина об условиях содержания в тюрьме США

Россиянка Мария Бутина накануне освобождения из американской тюрьмы, где провела 18 месяцев, дала интервью телеканалу CBS. По ее словам, условия содержания в учреждении пенитенциарной системы Соединенных штатов были сравнимы с пыткой.

Мария Бутина отметила, что ее практически сутками держали в одиночной камере, а вокруг было полно тараканов.

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги (речь идет об обвинении россиянки — Прим.ред.), человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?» — цитирует Марию Бутину ТАСС.

30-летняя россиянка призналась, что пережить все тяготы и лишения во время содержания в тюрьме ей помогла вера в бога.

Мария Бутина была арестована в Соединенных Штатах в июле 2018 года и впоследствии осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Уроженка Барнаула признала свою вину, так как в противном случае провела бы в заключении много лет. Срок содержания Марии Бутиной в тюрьме истекал 5 ноября, но был сокращен на десять дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Бутина получила новый российский паспорт.