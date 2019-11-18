  1. Пятый канал
  4. Адвокат Насти Рыбки об обвинении в краже: «Ее оговорили»

Адвокат Насти Рыбки об обвинении в краже: «Ее оговорили»

, 21:14 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 29

Модель из Петербурга Дарья Монтана считает, что ее знакомая украла у нее мобильник и крупную сумму.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский опроверг обвинение Дарьи Монтаны, которая утверждает, что после совместного времяпровождения у нее пропали личные вещи и деньги.

«Она ее оговаривает, Анастасия ничего у нее не крала. Мы будем предпринимать предусмотренные законом меры защиты», — рассказал он 5-tv.ru, отметив, что на его подопечную часто клевещут.

На вопрос о возможной причине такого заявления Монтаны, адвокат пояснил, что между девушками возник конфликт.

В свою очередь сама модель из Петербурга Монтана отказалась пока комментировать свое заявление в полицию о краже Рыбкой личных вещей. По ее словам, правоохранители ее «просили ни с кем не обсуждать этот вопрос».

Она добавила, что подругами с Рыбкой они не были, и преимущественно общались через интернет.

«Просто потусоваться встретились с девочкой», — объяснила она свой приезд в гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Монтана, которая приехала в апартаменты башни «Око» на Пресненской набережной в центре Москвы обвинила гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, в краже мобильного телефона, двух тысяч евро (около 140 тысяч рублей), а также личных вещей.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

21:39
Три человека погибли в результате стрельбы в США
21:28
Обвиняемых в теракте в метро Петербурга требуют посадить пожизненно
21:14
Адвокат Насти Рыбки об обвинении в краже: «Ее оговорили»
21:03
Освобожденная из тюрьмы в США Бутина поблагодарила Путина за защиту
20:52
«На службе у Бога»: Канье Уэст рассказал прихожанам мегацеркви о духовном просветлении
20:41
Пользователи сети пытаются заработать на кровавой истории доцента СПбГУ Олега Соколова

Сейчас читают

Благоприятные и несчастливые дни: Лунный календарь на неделю с 18 по 24 ноября
Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]