Адвокат Насти Рыбки об обвинении в краже: «Ее оговорили»

Адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский опроверг обвинение Дарьи Монтаны, которая утверждает, что после совместного времяпровождения у нее пропали личные вещи и деньги.

«Она ее оговаривает, Анастасия ничего у нее не крала. Мы будем предпринимать предусмотренные законом меры защиты», — рассказал он 5-tv.ru, отметив, что на его подопечную часто клевещут.

На вопрос о возможной причине такого заявления Монтаны, адвокат пояснил, что между девушками возник конфликт.

В свою очередь сама модель из Петербурга Монтана отказалась пока комментировать свое заявление в полицию о краже Рыбкой личных вещей. По ее словам, правоохранители ее «просили ни с кем не обсуждать этот вопрос».

Она добавила, что подругами с Рыбкой они не были, и преимущественно общались через интернет.

«Просто потусоваться встретились с девочкой», — объяснила она свой приезд в гости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Монтана, которая приехала в апартаменты башни «Око» на Пресненской набережной в центре Москвы обвинила гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, в краже мобильного телефона, двух тысяч евро (около 140 тысяч рублей), а также личных вещей.