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«Мужу нравятся мои формы»: Нетребко заявила, что не собирается худеть

, 4:40 | Светлана Александрова Фото 26

В минувшие выходные оперная дива вместе с супругом и сыном блистала на юбилейном концерте Игоря Крутого.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Нетребко вместе с мужем, знаменитым тенором Юсифом Эйвазовым и 11-летним сыном Тьяго или по-русски Тишей блистала на юбилейном концерте Игоря Крутого в Москве.

Маэстро, отметивший летом 65-летие, представил песни, вошедшие в альбом «Romanza», и написанные специально для оперных звезд.

Роскошные снимки, сделанные на сцене и за кулисами Кремлевского дворца, певица опубликовала в своем Instagram.

«Дорогие Анечка и Юсиф! Огромная вам благодарность за возможность слушать свою музыку в вашем исполнении и стоять на одной сцене! ️! До будущих совместных гастролей с этой программой по всему миру!» — написал в комментариях сам юбиляр.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Как пишет сайт KP.RU, поклонники Анны Нетребко отметили, что не только ее супруг похудел на 30 с лишним килограммов, но и сама Анна тоже стала заметно стройнее. Однако певица утверждает, что диет не придерживается и изнурять себя тренировками не собирается.

«Я ем все, что хочу. К косметологам и тренерам не хожу. И худеть не собираюсь. Мужу нравятся мои формы и это главное», — цитирует оперную диву издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 11-летний сын Анны Нетребко и уругвайского баритона Эрвина Шротта дебютировал на сцене вместе с знаменитой мамой и отчимом Юсифом Эйвазовым.

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