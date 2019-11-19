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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лена в Якутии

, 5:31 Эфирная новость 20

Проект переправы уже вошел в национальную программу по развитию Дальнего Востока.

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Фото, видео: ТАСС / Борис Кавашкин, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту строительства моста через реку Лена в Якутии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня стало известно, что федеральной властью фактически одобрено строительство моста через Лену. Проект переправы вошел в национальную программу по развитию Дальнего Востока. Глава республики Айсен Николаев поделился снимком резолюции за личной подписью президента с жителями региона.

Вечером в Якутске по этому поводу был большой праздник. Десятки автомобилистов проехали с российскими флагами по центру города. На местном стадионе почти тысяча человек станцевали массовый осуохай — так у якутов называется традиционный хоровод.

О мосте через Лену мечтает уже ни одно поколение жителей Якутска. Ведь без такой переправы город — можно назвать уникальным региональным центром: он полгода фактически отрезан от федеральной сети дорог. Автотрассы находятся на противоположном берегу Лены. Так что летом горожане переправляются на пароме, а зимой по льду — в том числе и по неокрепшему в межсезонье, на свой страх и риск. Ну, и можно понять, почему в таких условиях водители даже не реагируют на предупреждения полиции.

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