Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

МИД РФ назвал решение ответной мерой на действия немецких властей в отношении российских учреждений.

Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники — покинуть территорию РФ к этой дате. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Кроме того, российская сторона потребовала прекратить работу культурных центров имени Гете в России. Сотрудникам этих организаций, находящимся в командировке, предписано выехать из страны до 13 сентября.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такие меры стали ответом на закрытие властями Германии генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине.

«Именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», — заявили в МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах закрыть отделения Института Гете после решения Германии о прекращении работы Русского дома. По его словам, действия немецкой стороны означают прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
«Это будет безумие»: Люк Бессон работает над новым научно-фантастическим проектом
17:20
Москвич рухнул в шахту лифта с седьмого этажа и чудом выжил
17:12
Первый дубак: предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала осени
17:06
Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября
16:55
Людей эвакуируют из «Новинского пассажа» в Москве из-за сильного задымления
16:36
Путин поручил создать комиссию по вопросам временных ограничительных мер

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Суточная гонка дронов: как прошел фестиваль беспилотных технологий «Россия будущего»
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео