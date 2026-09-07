Генконсульство Германии в Петербурге обязали прекратить работу до 18 сентября

Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники — покинуть территорию РФ к этой дате. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Кроме того, российская сторона потребовала прекратить работу культурных центров имени Гете в России. Сотрудникам этих организаций, находящимся в командировке, предписано выехать из страны до 13 сентября.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такие меры стали ответом на закрытие властями Германии генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине.

«Именно германские власти в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия целиком и полностью лежит на правительстве ФРГ», — заявили в МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах закрыть отделения Института Гете после решения Германии о прекращении работы Русского дома. По его словам, действия немецкой стороны означают прекращение культурного присутствия ФРГ в России.

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