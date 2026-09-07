Людей эвакуируют из «Новинского пассажа» в Москве из-за сильного задымления

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 127 0

На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

Почему идет дым из Новинского пассажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сильное задымление произошло в торгово-деловом центре «Новинский пассаж» в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Дым заметили на одном из этажей здания по адресу: Новинский бульвар, 31. Сейчас оттуда эвакуируют людей.

На месте работают экстренные службы. Специалисты устанавливают, что стало причиной задымления.

Ранее 5-tv.ru писал о крупном пожаре в Соль-Илецком округе Оренбургской области. Возгорание произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Заря». Огонь уничтожил 15 домов и повредил еще 15 строений.

Из-за угрозы распространения пламени спасатели эвакуировали 61 человека. Кроме того, в целях безопасности из учебных заведений Соль-Илецка вывезли 58 детей.

В МЧС России отмечали, что быстрому распространению огня способствовали заброшенные участки, заросшие сухой растительностью. Затем пламя перешло на лесной массив.

Тушение осложняли жаркая сухая погода и сильный ветер. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение и не допустить дальнейшего распространения огня, защитив часть дачного массива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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