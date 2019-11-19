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Онлайн-технологии помогут россиянам следить за своим здоровьем

, 8:07 Эфирная новость 16

Финалист конкурса «Лидеры России» Иван Василенко рассказал о новой разработке, которая не только напомнит о походе к врачу, но и расскажет, как удобнее это сделать.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Чтобы побывать на свадьбе своих правнуков и жить активно в старости — достаточно регулярно проходить профосмотр. Об этом напоминает автор нового интернет-проекта «Чек-лист здоровья», финалист конкурса «Лидеры России» Иван Василенко.

По его словам, многие люди до сих пор точно не знают, каких врачей необходимо посетить и думают, что записаться на прием — сложно.

«Мы можем получить информацию о том, какие именно виды процедур нужно проходить разным возрастным группам в зависимости от пола. А также мы сделали путь, в принципе, что, каким образом, нам от желания перейти к действию», — рассказывает Василенко.

Для удобства на странице имеется специальная кнопка. Она перенаправляет пользователя на портал Госуслуг, где можно записаться на прием к специалисту. Сайт «Чек-лист здоровья» — уникален. Подобного в российском сегменте мировой паутины нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурс на второй этап тестирования «Лидеров России» составил десять человек на место.

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