Онлайн-технологии помогут россиянам следить за своим здоровьем

Чтобы побывать на свадьбе своих правнуков и жить активно в старости — достаточно регулярно проходить профосмотр. Об этом напоминает автор нового интернет-проекта «Чек-лист здоровья», финалист конкурса «Лидеры России» Иван Василенко.

По его словам, многие люди до сих пор точно не знают, каких врачей необходимо посетить и думают, что записаться на прием — сложно.

«Мы можем получить информацию о том, какие именно виды процедур нужно проходить разным возрастным группам в зависимости от пола. А также мы сделали путь, в принципе, что, каким образом, нам от желания перейти к действию», — рассказывает Василенко.

Для удобства на странице имеется специальная кнопка. Она перенаправляет пользователя на портал Госуслуг, где можно записаться на прием к специалисту. Сайт «Чек-лист здоровья» — уникален. Подобного в российском сегменте мировой паутины нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурс на второй этап тестирования «Лидеров России» составил десять человек на место.