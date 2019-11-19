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Легендарный памятник «Чижику-Пыжику» отмечает 25 лет

, 7:40 Эфирная новость 36

Уже четверть века на поклон к бронзовой птице приходят жители и гости Санкт-Петербурга.

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Фото, видео: РИА Новости / Вадим Жернов, 5-tv.ru

Одна из самых известных достопримечательностей Петербурга отмечает круглую дату.

Знаменитому Чижику-Пыжику на Фонтанке — 25 лет. Четверть века назад миниатюрная скульптура поселилась на набережной. И с тех пор на поклон к бронзовой птице едут туристы со всего мира.

День рождения в полном одиночестве. Из-за ремонта набережной фонтанки маленький «Чижик» оказался взаперти — окруженный глухими заборами. Но это же Петербург. Юбиляра обязательно разрешат поздравить, если вежливо попросить.

Открытие памятника 25 лет назад обернулось торжествами длиной в целый день. А ведь прежде, чем «Чижика» отлили в бронзе — его пластилиновому предку пришлось оббивать чиновничьи пороги. Если присмотреться — часть спинки у чижика плоская, без оперения. Сгладилось на мягкой модели, пока авторы носили ее по кабинетам. Так и оставили — это же история.

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