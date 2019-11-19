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  4. «Красивое тело»: звезда «Даешь молодежь!» сразила поклонников манящими формами

«Красивое тело»: звезда «Даешь молодежь!» сразила поклонников манящими формами

, 10:32 | Игорь Рязов Фото 1 980

Юлия Паршута выложила в соцсетях пляжные фото в купальнике, показав идеальную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @parshoota

Звезда телешоу «Даешь молодежь!» Юлия Паршута выложила на своей странице в Instagram пляжные фото. Подписчики засыпали актрису комплиментами.

«Можно я оставлю себе вечность и ветер, обнимающий твои плечи», — подписала Паршута фотографии, на которых изображена в купальнике белого цвета в горошек.

Instagram @parshoota

Подписчики засыпали звезду «Даешь молодежь!» комплиментами. Хвалили ее фигуру и даже фотографа, которым, судя по всему, оказалась коллега по шоу.

«Юлия! Вас фотографировать сплошное удовольствие! Обращайтесь еще!» — написала актриса Лика Каширина.

«Видимо и я возьму с собой Каширину. Мне такие фото тоже нужны», — добавила другая пользовательница.

«Все красивое: личико, фигура, тело, волосы… одним словом красота»;

«Идеальная фигура»;

«Как такое возможно?! Фигура мечта!» — восхитились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой звезде «Даешь молодежь!» — у актрисы и певицы Анны Калашниковой украли iPhone за 130 тысяч рублей.

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