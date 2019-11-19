Задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девушки в Красноярском крае

По подозрению в убийстве пропавшей 29-летней девушки задержан мужчина в Красноярском крае. По предварительной информации, молодой человек нанес погибшей несколько ударов куском арматуры в ходе ссоры. Об этом сообщает региональное ГСУ СК РФ.

15 ноября девушка уехала из дома на своей машине Hyundai Solaris в село Арейское на встречу со знакомым. После этого она перестала выходить на связь. 18 ноября родственники забили тревогу и заявили правоохранителям о ее исчезновении.

По версии следствия, потерпевшая приехала в село к знакомому парню, после чего они вместе отправились в Красноярск. По пути между ними возникла ссора. Остановившись на территории заброшенного жилищного комплекса, мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры. После этого он засыпал тело мусором и бросил автомобиль потерпевшей на улице, доехав до Красноярска.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим.