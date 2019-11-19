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Юлия Ковальчук рассказала, как отметила свой день рождения с близкими

, 12:56 | Ниса Мурзанаева Фото 37

Певица искренне поблагодарила близких за проявленные любовь и заботу.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, какой сюрприз на день рождения ей приготовили муж и друзья. В Instagram звезда опубликовала несколько фотографий с торжества, сопроводив их словами искренней благодарности близким за проявленные любовь и заботу. 12 ноября поп-диве исполнилось 37 лет. Родственники и приятели ожидали именинницу в ресторане с подарками.

«Я не знала ничего! Просто как настоящая именинница приехала вовремя и утонула в заботе, тепле, красоте и удовольствии! Ребята, дай Бог и вам таких друзей и близких, которые, забыв про сон и свои дела, наполняют любовью все вокруг», — написала в соцсети знаменитость.

Instagram @juliakovalchuk

Поклонники Юлии Ковальчук порадовались за кумира и высоко оценили ее праздничные фотографии. По мнению многих фанатов, звезда выглядит гораздо моложе своих лет.

«Вы очень обворожительная, с такой внешностью вам всегда 20!»

«Такая хорошенькая»;

«Просто мечта!» — искренне высказались фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа.

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