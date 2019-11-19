Посадившую за руль ребенка «яжемать» из Татарстана оштрафовали на 35 тысяч рублей

Скандально известную «яжемать» из Набережных Челнов, которая посадила за руль автомобиля шестилетнего сына, оштрафовали в общей сложности на 35 тысяч рублей.

В отношении женщины были составлены административные протоколы за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права, а также за превышение скорости, за нарушение правил перевозки пассажиров и не пристегнутые ремни безопасности.

Автоинспекторам Агина Алтынбаева рассказала, что намеренно усадила за руль малолетнего ребенка. Жительница Набережных Челнов, по ее словам, хотела научить мальчика управлять автомобилем.

Республиканский Следственный комитет возбудил в отношении нарушительницы уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ближайшее время следователи намерены допросить Агину Алтынбаеву. Расследование инцидента находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Челнов вновь дала «порулить» маленькому сыну на скорости 130 км/ч.