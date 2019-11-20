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Актриса Мария Куликова рассказала про отношения с бывшим мужем

, 0:19 | Мия Субботина 113

Экс-супруги сохраняют дружественные отношения ради воспитания восьмилетнего сына.

Фото: Instagram @m.kulikova77

Актеры Мария Куликова и Денис Матросов развелись четыре года назад. В браке у них появился сын Иван, которому в августе исполнилось восемь лет. Мария рассказала об отношениях с бывшим супругом в интервью «7 Дней.ру».

Звезда признается, что с Денисом они воспитывают сына в тандеме и каких-либо разногласий между бывшими супругами последнее время не возникает.

«Перед школой состоялся разговор с Денисом на тему: а почему бы Ваньку не учить китайский? Я говорю: „Слушай, я не против. Но я вот нашла школу с немецким и английским уклоном. Если ты сейчас предложишь китайский, мы съездим, посмотрим и решим“. Но в итоге мы остановились на том, что китайский учить сложновато, а вот немецкий — круто, великий язык», — поделилась Куликова.

Instagram @m.kulikova77

Также актриса рассказала, что считает себя слишком мягким воспитателем, а вот ее любимый мужчина совсем другой.

«Вот мы с Ваней вчера четыре часа делали математику… Он решает задания, а потом переключается и что-то начинает мне рассказывать. Я понимаю, что надо его сейчас осадить, сказать: „Иван, сосредоточься“… А я сижу и думаю: вдруг для него это важно? И мне кажется: ну бог с ней, с этой математикой, завтра доделает… И вот в этом смысле я ужасна. Не приучаю сына к дисциплине. Зато мой любимый мужчина с этим справляется блестяще. У него для Ванька есть специальный устрашающий взгляд», — призналась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Миша Романова призналась, что давний друг Макс Барских не отец ее ребенка.

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