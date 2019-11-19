Миша Романова призналась, что давний друг Макс Барских не отец ее ребенка

Певица Миша Романова отрицает, что певец Макс Барских отец ее сына, пишет 7Дней.ru. Вокруг знойной красотки и талантливого певца долгое время ходят слухи. Поклонники утверждают, что певица родила от Барских ребенка.

Миша и Максим — давние друзья, много лет встречались и даже жили вместе. Пара обменивалась публичными признаниями в любви в социальных сетях. Романова и Барских периодически расставались, но все равно возвращались друг к другу. Однако Миша Романова поспешила опровергнуть информацию о том, что Барских — отец ее ребенка.

Instagram @misharomanova

Девушка утверждает, что родила мальчика от другого человека. Певица вспоминает, что не была готова к беременности. Незадолго до родов, на 16-й неделе ей сделали операцию по увеличению груди. Как признается сама Миша, о своем интересном положении она не догадывалась.

Как и многие девушки, Романова надеялась на то, что в ее жизни будет счастливая семья и любящий муж. В итоге вышло все иначе — с отцом ребенка, молодым украинским режиссером, Миша не общается. Сохранять семью ради сына звездная мама не захотела. Она не верит, что это решение отразилось бы положительно на жизни малыша. По словам Романовой, отец Мартина продолжает помогать мальчику.

«С отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Я не называю его имени, потому что мы практически не общаемся, но он помогает ребенку. Мы с ним очень разные люди и решили даже не пытаться быть вместе только из-за сына», — рассказала певица.

Миша Романова покинула группу «ВИА Гра» в марте 2018-го — за полгода до окончания ее контракта с продюсерским центром Константина Меладзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди.