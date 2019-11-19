Видео: в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге

В Ханты-Мансийском автономном округе жители активно обсуждают пугающее ДТП. Водитель крупной иномарки сбил двух пешеходов с младенцем на пустой дороге.

В сети было опубликовано видео с камер наблюдения рядом с местом происшествия — наезд произошел на территории городской больницы в Лянторе. На записи видно, как две женщины переходят заснеженную дорогу. Проезжая часть в этот момент абсолютно пустынна, пешеходов четко видно на фоне снега.

В момент, когда женщины уже начали переходить дорогу, стоявшая рядом машина неожиданно начинает движение. Автомобиль выезжает на трассу и едет прямо на пешеходов, не сбавляя скорости. Одна из дам успела отскочить, а вторую капот иномарки успел ударить — девушка упала на землю.

После того как пострадавшая попыталась подняться, стало заметно, что на земле лежит маленький ребенок — по сообщению местных изданий, малышу всего три месяца. Водитель авто тут же бросился на помощь пострадавшим. Полицейским мужчина объяснил, что отвлекся во время движения. К счастью, обошлось без серьезных травм — девушка и малыш получили несколько ушибов и были обслужены амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы лихач протаранил машину гендиректора «Стокманн».