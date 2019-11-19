  1. Пятый канал
  4. Видео: в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге

Видео: в ХМАО водитель протаранил женщину с грудным ребенком на пустой дороге

, 17:44 | Анастасия Игонина Видео 34

Водитель иномарки двигался по территории городской больницы и не заметил идущих перед авто людей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, ВКонтакте @hmao_online

В Ханты-Мансийском автономном округе жители активно обсуждают пугающее ДТП. Водитель крупной иномарки сбил двух пешеходов с младенцем на пустой дороге.

В сети было опубликовано видео с камер наблюдения рядом с местом происшествия — наезд произошел на территории городской больницы в Лянторе. На записи видно, как две женщины переходят заснеженную дорогу. Проезжая часть в этот момент абсолютно пустынна, пешеходов четко видно на фоне снега.

В момент, когда женщины уже начали переходить дорогу, стоявшая рядом машина неожиданно начинает движение. Автомобиль выезжает на трассу и едет прямо на пешеходов, не сбавляя скорости. Одна из дам успела отскочить, а вторую капот иномарки успел ударить — девушка упала на землю.

После того как пострадавшая попыталась подняться, стало заметно, что на земле лежит маленький ребенок — по сообщению местных изданий, малышу всего три месяца. Водитель авто тут же бросился на помощь пострадавшим. Полицейским мужчина объяснил, что отвлекся во время движения. К счастью, обошлось без серьезных травм — девушка и малыш получили несколько ушибов и были обслужены амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Москвы лихач протаранил машину гендиректора «Стокманн».

Читайте также

Водитель объяснил, как съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге

СК раскрыл обстоятельства расследования дела кировского «пьяного мальчика»
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 19 ноября: ваша сила — это ваша любовь!

Последние новости

19:08
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
19:02
Бизнес-партнера губернатора Хабаровского края заподозрили в убийстве
18:58
Видео: Актриса Нино Нинидзе приняла участие в чувственной съемке
18:45
Друг Армена Джигарханяна заявил, что актера выписали из больницы
18:37
Венцеслав Венгржановский злоупотребляет алкоголем и погряз в кредитах
18:29
Начался второй этап заочного отбора конкурса управленцев «Лидеры России»

Сейчас читают

Видео с места падения машины с людьми в яму с кипятком, два человека погибли
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]