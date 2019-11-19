В центре Москвы лихач протаранил машину гендиректора «Стокманн»

Авария с участием трех автомобилей произошла в центре Москвы. В первой машине находился виновник ДТП, во второй — ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева, а третья принадлежит гендиректору «Стокманн» Геннадию Левкину.

Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла вечером 19 ноября. Виновником стал лихач на автомобиле марки Volkswagen. Он проехал на красный сигнал светофора по улице Тверская-Ямская и протаранил две машины.

Первая — Audi A8, принадлежащая Левкину. За рулем в момент аварии находился его водитель. Сам бизнесмен не пострадал. Вторая — такси, в котором ехала Катаева. Ее госпитализировали с травмой грудной клетки.

Виновник аварии имеет два административных штрафа за 2019 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом необычном ДТП — в Санкт-Петербурге из перевернувшейся машины выпал автомат.