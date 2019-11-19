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«Мистическая не является основной»: Адвокат историка Соколова о возможных версиях преступления

, 17:59 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 4 012

По словам Александра Почуева, защита должна исключить версию самооговора бывшего доцента СПбГУ.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

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Адвокат обвиняемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал о версиях преступления, которые рассматриваются защитой.

Юрист подчеркнул, что мистическая составляющая не рассматривается в качестве основной причины произошедшего.

«Я хочу подчеркнуть, что мистическая версия не является основной, их много. К защите обращаются разного рода общественные деятели в области экстрасенсорики и иных оккультных течений. На данный момент почту буквально заспамили данными предположениями», — сказал адвокат.

Разного рода домыслы, по словам Александра Почуева, занимают место в «архиве» версий и идей. Предположений о причинах, подтолкнувших историка на преступление, множество — начиная от «Петербурга Достоевского», заканчивая медицинскими теориями о влиянии фаз Луны на психику людей.

Адвокат отметил, что он ограничен волей своего подзащитного и придерживается версии произошедшего, изложенной Олегом Соколовым в явке с повинной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии Соколова после сообщений о попытке самоубийства.

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