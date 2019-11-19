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Начался второй этап заочного отбора конкурса управленцев «Лидеры России»

, 18:29 | Анастасия Игонина 16

Во вторник конкурсантам стал доступен первый тест второго дистанционного блока заданий.

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Для участников конкурса «Лидеры России» стало доступно первое задание. Онлайн-тест управленческого потенциала открыл второй блок дистанционного этапа.

О начале тестирования сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». В сообщении, опубликованном во вторник, сообщается, что до выполнения задания допущено 20 тысяч участников из более чем 91 тысячи конкурсантов, добравшихся до первого этапа.

Глава АНО Алексей Комиссаров рассказал, что второй блок включает в себя еще один тест — управленческой готовности. Также конкурсантам «Лидеров России» предстоит пройти тестирование по одному из трех спецнаправлений — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» или «Наука». При выполнении этого задания участникам предстоит решить специфические управленческие задачи и показать, насколько хорошо они ориентируются в современной информации по выбранной им теме.

Результаты второго блока участники конкурса «Лидеры России» смогут узнать уже 12–13 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что конкурс на второй этап тестирования «Лидеров России» составил десять человек на место.

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