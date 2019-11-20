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Первые электронные паспорта в РФ появятся в начале 2020 года

, 3:21 Эфирная новость 13

Вице-премьер Максим Акимов доложил Владимиру Путину о ходе разработки удостоверения личности нового поколения.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Россияне, возможно, скоро станут обладателями электронных паспортов. Первые сто тысяч экземпляров изготовят в начале 2020 года.

Они будут выглядеть как пластиковые карточки. В правительстве предлагают провести общенациональный конкурс на лучший дизайн удостоверения личности нового поколения. Вице-премьер Максим Акимов сегодня докладывал об этом президенту.

«Он будет реализован, этот проект, в двух формах — это пластиковая карта с российским чипом. Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены. И мобильное приложение, которое будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется», — рассказал Акимов на встрече с президентом.

Максим Акимов курирует в правительстве и транспортную сферу. По его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано более 27-ми тысяч километров региональных трасс.

Вице-премьер сообщил, что завершено строительство магистрали М11 — Москва-Петербург — важная часть международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Возводится трасса М12 до Казани. Это не менее масштабный проект — протяженность магистрали 800 километров, и ее собираются развивать до Екатеринбурга.

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