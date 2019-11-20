Двое детей погибло при взрыве бензобака в Тюменской области

Двое детей погибли при взрыве бензобака в деревне Большой Остров Тюменской области. Один взрослый госпитализирован с ожогами средней степени тяжести.

Как стало известно 5-tv.ru, все произошло во дворе частного дома. Предварительно, ЧП произошло во время заправки автомобиля бензином, после чего все вокруг загорелось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в частном доме в Красноярском крае. Родственникам удалось вытащить из горящего здания двоих детей. Малышей доставили в реанимацию, но медики не смогли их спасти. Позднее тело взрослого было извлечено пожарными при тушении дома.