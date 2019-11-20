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  4. В Совете Федерации предложили ужесточить закон о «покое и тишине»

В Совете Федерации предложили ужесточить закон о «покое и тишине»

, 7:17 Эфирная новость 249

В случае принятия поправок, любителям громкой музыки, криков и строительных работ придется раскошелиться на три тысячи рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack, 5-tv.ru

В России собираются ужесточить закон о «покое и тишине». С такой инициативой выступили в Совете Федерации.

Если поправки будут разработаны и одобрены Госдумой, любителям «пошуметь» в ночное время придется выложить до трех тысяч рублей. В настоящий момент, наказание для нарушителей — юрисдикция региональных властей.

При этом полиция выезжает на такие вызовы крайне неохотно, да и то, если с администрацией заключен специальный договор. Новый раздел 14 статьи КОАП обяжет привлекать «ночных хулиганов» к ответственности, без оглядки на местное законодательство.

Нарушением тишины будут считаться крики, игра на музыкальных инструментах, строительные работы, уровень громкости аудиосистем.

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