В Совете Федерации предложили ужесточить закон о «покое и тишине»

В России собираются ужесточить закон о «покое и тишине». С такой инициативой выступили в Совете Федерации.

Если поправки будут разработаны и одобрены Госдумой, любителям «пошуметь» в ночное время придется выложить до трех тысяч рублей. В настоящий момент, наказание для нарушителей — юрисдикция региональных властей.

При этом полиция выезжает на такие вызовы крайне неохотно, да и то, если с администрацией заключен специальный договор. Новый раздел 14 статьи КОАП обяжет привлекать «ночных хулиганов» к ответственности, без оглядки на местное законодательство.

Нарушением тишины будут считаться крики, игра на музыкальных инструментах, строительные работы, уровень громкости аудиосистем.