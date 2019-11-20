  1. Пятый канал
  4. В родовом гнезде Гитлера откроют полицейский участок

В родовом гнезде Гитлера откроют полицейский участок

, 8:40 Эфирная новость 6

Как сообщили архитекторы, ни одного исторического интерьера в доме не оставят.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Hörhager, 5-tv.ru

В доме, где родился Адольф Гитлер, разместят отделение полиции. Власти австрийского города Браунау-на-Инне выкупили его за 800 тысяч евро.

Все потому, что были опасения: дом станет местом паломничества неонацистов. Местные чиновники долго думали, что делать со зданием. Были предложения и вовсе снести его. Но в итоге дом отдали полицейским.

Уже в ближайшее время начнется масштабная реконструкция. Как сообщили архитекторы, ни одного исторического интерьера в доме не оставят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
0.02 70.63
0.10
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

8:54
Черчесов отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
8:48
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
8:40
В родовом гнезде Гитлера откроют полицейский участок
8:32
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
8:25
В рефрежераторе на пароме в Голландии нашли 26 мигрантов
8:18
Известную фитнес-модель нашли мертвой у себя дома с двумя мешками марихуаны

Сейчас читают

Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху
Фигурист Игорь Бобрин рассказал, как решился уйти от первой жены к Бестемьяновой
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]