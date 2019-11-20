В родовом гнезде Гитлера откроют полицейский участок

В доме, где родился Адольф Гитлер, разместят отделение полиции. Власти австрийского города Браунау-на-Инне выкупили его за 800 тысяч евро.

Все потому, что были опасения: дом станет местом паломничества неонацистов. Местные чиновники долго думали, что делать со зданием. Были предложения и вовсе снести его. Но в итоге дом отдали полицейским.

Уже в ближайшее время начнется масштабная реконструкция. Как сообщили архитекторы, ни одного исторического интерьера в доме не оставят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе.