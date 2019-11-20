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Анастасия Шубская отметила свой день рождения на ковре с советскими звездами

, 6:35 | Сергей Зеленский Фото 372

Супруге Александра Овечкина исполнилось 26 лет.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Супруга одного из лучших хоккеистов планеты Александра Овечкина Анастасия Шубская отпраздновала 26-летие в кругу семьи и близких друзей. Именинница поделилась снимками с торжества в Instagram.

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой выбрала для этого особенного дня короткое платье-халат темно-синего цвета с мерцающими блестками и бежевые туфли на шпильках.

На групповом фото с гостями в центре стоят «русская ракета», виновница торжества и их маленький сын Сергей.

Характерно, что празднование проходило в зале, пол которого устлан ковром с изображениями советских звезд.

«Спасибо всем за поздравления и пожелания! И спасибо дорогим друзьям, что были рядом в этот вечер», — подписала Настя снимки.

Instagram @nastyashubskaya

Одной из первых именинницу поздравила певица Катя Лель.

«Прекрасная Настя, дорогая, будь счастлива всегда и любима!» — пожелала ей артистка.

Подписчики также поинтересовались именем дизайнер роскошного платья.

«Настенька, вы нереальная красотка, здоровья и счастья», — пожелала одна из них.

«Настя, подскажите, пожалуйста, бренд вашего платья? Восхитительное», — поинтересовалась другая.

«С днем рождения, вы потрясающая», — добавила третья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова поздравила жену Овечкина с днем рождения.

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