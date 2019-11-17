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  4. «Нежная моя девочка»: Ольга Бузова поздравила жену Овечкина с днем рождения

«Нежная моя девочка»: Ольга Бузова поздравила жену Овечкина с днем рождения

, 11:30 | Ниса Мурзанаева Фото 125

Супруге хоккеиста Анастасии Шубской исполнилось 26 лет.

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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Тема:
Ольга Бузова 678

Супруге хоккеиста Александра Овечкина исполнилось 26 лет. В праздничный день Анастасия Шубская поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком. На фото девушка позирует, сидя на диване в элегантном платье, изящных открытых босоножках и множестве украшений. В подписи к публикации жена спортсмена сообщила фанатам, что стала на год старше.

Звездные друзья поспешили поздравить Анастасию Шубскую с днем рождения. Одной из первых теплые пожелания оставила российская поп-дива Ольга Бузова.

«Настя, нежная моя девочка! От всей души поздравляю тебя. Всего тебе самого прекрасного, что только может быть», — написала певица в комментариях.

Instagram @nastyashubskaya

Анастасия Шубская родилась в семье известной актрисы Веры Глаголевой и предпринимателя Кирилла Шубского. В 2016 году дочка знаменитости сыграла свадьбу с хоккеистом Александром Овечкиным. Летом прошлого года на свет появился наследник звездной пары — сын Сережа.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Овечкина показала подписчикам подросшего сына.

Тема:
Ольга Бузова 678
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