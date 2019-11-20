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  4. В Роструде рассказали, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

В Роструде рассказали, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

, 7:42 | Ниса Мурзанаева Видео 115

Праздники можно продлить, добавив к ним отпускные дни. Однако для этого должны совпасть несколько условий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, David Oxberry

Часть отпуска или отпуск целиком можно присоединить к новогодним каникулам. Однако для этого должны совпасть несколько условий. Об этом рассказали в Роструде, пишет «Российская газета».

Согласно Трудовому кодексу РФ недавно нанятый сотрудник может отправиться на законный отдых спустя шесть месяцев непрерывной работы.

Люди с трудовым стажем в два года или более могут уходить в отпуск согласно графику отпусков. Он должен быть согласован с профсоюзной комиссией и утвержден работодателем не позднее 14 дней до начала календарного года.

Нанятый индивидуальным предпринимателем или любым другим физическим лицом человек может уйти в отпуск по договоренности с работодателем.

Получается, сотрудник может отправиться отдыхать в любое время, в том числе, сразу после новогодних каникул. Однако отпуск должен быть заранее прописан в графике или согласован с руководителем — физическим лицом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роструде рассказали, какую оплату должны получить россияне за работу в праздники.

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