В Роструде рассказали, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Часть отпуска или отпуск целиком можно присоединить к новогодним каникулам. Однако для этого должны совпасть несколько условий. Об этом рассказали в Роструде, пишет «Российская газета».

Согласно Трудовому кодексу РФ недавно нанятый сотрудник может отправиться на законный отдых спустя шесть месяцев непрерывной работы.

Люди с трудовым стажем в два года или более могут уходить в отпуск согласно графику отпусков. Он должен быть согласован с профсоюзной комиссией и утвержден работодателем не позднее 14 дней до начала календарного года.

Нанятый индивидуальным предпринимателем или любым другим физическим лицом человек может уйти в отпуск по договоренности с работодателем.

Получается, сотрудник может отправиться отдыхать в любое время, в том числе, сразу после новогодних каникул. Однако отпуск должен быть заранее прописан в графике или согласован с руководителем — физическим лицом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роструде рассказали, какую оплату должны получить россияне за работу в праздники.