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  4. Какую оплату должны получить россияне за работу в праздники

Какую оплату должны получить россияне за работу в праздники

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Работодатели могут привлекать сотрудника к работе в праздники только с его согласия и должны оплачивать работу в двойном размере.

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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок, / Илья Питалев, / Павел Лисицын, / Алексей Филиппов

В преддверии ноябрьских праздников Федеральная служба по труду и занятости напомнила об условиях работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Как пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу Роструда, привлекать сотрудника к работе в праздники работодатель может лишь с его письменного согласия, а оплата должна производиться в двойном размере, либо работнику должен быть предоставлен дополнительный выходной.

При этом есть ряд ситуаций, в которых согласия работника на труд в выходные и праздничные дни не требуется. Это касается чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий производственных аварий и катастроф, а также для предотвращения несчастных случаев, уничтожения госимущества или имущества компании.

При этом, напоминают в Роструде, есть категории граждан, которые вправе отказаться выходить на работу в праздничные дни. Это, к примеру, инвалиды, матери и отцы-одиночки, люди, ухаживающие за больными членами семьи и прочие.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным Роструда, почти треть россиян (29%) продолжает работать во время отпуска.

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