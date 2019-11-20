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Лиза Арзамасова призналась, что ее сердце не свободно

, 10:23 | Алиса Старжевская 233

В радиоэфире известной передачи актриса рассказала, почему не делится личным даже с близкими друзьями.

Фото: Instagram @liza_arzamasova

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» открылись неожиданные подробности личной жизни Лизы Арзамасовой, пишет издание Дни.ру.

24-летняя актриса рассказала слушателям, что она очень давно влюблена. Девушка объясняет отказ афишировать свою личную жизнь тем, что не хочет торопить события.

«У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать», — заявила Арзамасова.

 
 
 
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Публикация от Алла Довлатова (@alla_dovlatova)

На вопросы о детях Лиза ответила, что ей пока рано об этом задумываться. В 24 года она не собирается становиться мамой, поэтому сейчас актриса посвящает себя творчеству.

Желания и стремления девушки разделяет ее мама. Она же является директором молодой звезды. Лиза поблагодарила свою мать, которая стала для нее главным союзником по жизни. Благодаря этому у них сложились очень доверительные отношения.

«Я безумно за все благодарна маме. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо», — отметила звезда.

Однако актриса добавила, что она все равно считает себя папиной дочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова в мини и ковбойских сапожках взбудоражила сеть.

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