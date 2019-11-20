Лиза Арзамасова призналась, что ее сердце не свободно

В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» открылись неожиданные подробности личной жизни Лизы Арзамасовой, пишет издание Дни.ру.

24-летняя актриса рассказала слушателям, что она очень давно влюблена. Девушка объясняет отказ афишировать свою личную жизнь тем, что не хочет торопить события.

«У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать», — заявила Арзамасова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Довлатова (@alla_dovlatova) 18 Ноя 2019 в 8:53 PST

На вопросы о детях Лиза ответила, что ей пока рано об этом задумываться. В 24 года она не собирается становиться мамой, поэтому сейчас актриса посвящает себя творчеству.

Желания и стремления девушки разделяет ее мама. Она же является директором молодой звезды. Лиза поблагодарила свою мать, которая стала для нее главным союзником по жизни. Благодаря этому у них сложились очень доверительные отношения.

«Я безумно за все благодарна маме. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо», — отметила звезда.

Однако актриса добавила, что она все равно считает себя папиной дочкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова в мини и ковбойских сапожках взбудоражила сеть.