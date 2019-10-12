Звезда телесериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram «горячее» фото, взбудоражившее подписчиков. На снимке актриса позирует в дерзкой мини-юбке, облегающем белом топе и прекрасно дополняющих образ ковбойских бежевых сапожках. Похоже, откровенный кадр удивил не только фанатов артистки, но и саму модель.
«
Поклонники Лизы Арзамасовой пришли в полнейший восторг от соблазнительного фото. За несколько часов снимок набрал более 20 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев. Фанаты актрисы восхитились ее стройной фигурой и потрясающими длинными ногами. Многие подписчики звезды отметили — «дерзкий» образ ей очень идет.
«Воу-воу, полегче!»
«Да ты вся шедевральная просто!»
«Идеальная фигурка! Ты прекрасна»;
«Ну ничего себе! Дерзкая!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности.