Звезда телесериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram «горячее» фото, взбудоражившее подписчиков. На снимке актриса позирует в дерзкой мини-юбке, облегающем белом топе и прекрасно дополняющих образ ковбойских бежевых сапожках. Похоже, откровенный кадр удивил не только фанатов артистки, но и саму модель.

« Такую бы Лизу я нарисовала себе в 14 лет? Конечно, нет. У меня тогда на такую не хватило бы фантазии» , — иронично подписала публикацию знаменитость.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Лизы Арзамасовой пришли в полнейший восторг от соблазнительного фото. За несколько часов снимок набрал более 20 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев. Фанаты актрисы восхитились ее стройной фигурой и потрясающими длинными ногами. Многие подписчики звезды отметили — «дерзкий» образ ей очень идет.

«Воу-воу, полегче!»

«Да ты вся шедевральная просто!»

«Идеальная фигурка! Ты прекрасна»;

«Ну ничего себе! Дерзкая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова рассказала о своей сущности.