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Видео: приморец раскаялся, что в день свадьбы устроил пальбу из автомата

, 15:57 | Валентин Черников Видео 15

Полицейские задержали новобрачных, которые стреляли в воздух из оружия у здания ЗАГСа во Владивостоке.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Светлана Спирина, МВД России

Житель Владивостока публично раскаялся и извинился перед земляками за то, что в день своей свадьбы устроил пальбу из автомата. Видео обращения опубликовал региональный главк МВД.

Как уточнили в полиции, 16 ноября 24-летний приморец взял в аренду на сутки охолощенные автомат и пистолет. В тот же день после брачной церемонии у здания ЗАГСа Первомайского района жених выстрелил в воздух очередью из автомата. Следом за ним из пистолета выстрелила 22-летняя супруга и приятель.

После распространения видеоролика со свадьбы в соцсетях правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Силовики обыскали квартиру новоиспеченных супругов. Там нашли холостые патроны от автомата.

За подобное нарушение общественного порядка молодому человеку может грозить штраф на сумму до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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