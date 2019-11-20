Брак любой ценой: Великобритания отметила годовщину свадьбы королевы

Великобритания отметила 72-летнюю годовщину свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа. Многолетний брак претерпел множество испытаний. Супруги не раз оказывались на грани разрыва, но сохранили отношения и благородное лицо монаршей семьи. О том, на какие жертвы шла королева, чтобы избежать развода, вспомнил журнал «СтарХит».

Отец Елизаветы Георг VI начал искать для дочери выгодную партию еще до начала Второй мировой войны. К тому моменту юная Лилибет сама нашла избранника. В 1939 году в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте она встретила Филиппа Маунтбеттена.

Король возражал против кандидатуры наследника греческого короля. В 1922 году его разорившуюся династию изгнали из страны. У молодого человека не было ни богатств, ни высокого статуса в обществе. Но наследную принцессу это не останавливало. Шесть лет молодые люди переписывались, пока Филипп воевал. По окончании войны влюбленные объявили о желании пожениться.

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Свадьбу наследной принцессы назвали пиром во время чумы. На фоне еще не оправившейся от последствий войны страны девушка закатила пышное торжество. А уже через год Елизавета взошла не престол после скоропостижной смерти Георга VI.

С этого момента в отношениях пары начался разлад. Филипп устал от семейной жизни, постоянных выходов в свет и неприятных разговоров о себе за спиной. В обществе и высшем свете мужа правительницы страны не воспринимали всерьез, он не имел влияния в государственных вопросах.

Принц забросил военную карьеру, стал часто конфликтовать с женой и посещать джентельменские клубы с обнаженными танцовщицами и выпивкой. Для Филиппа такие встречи с приятелями и привлекательными женщинами стали возможностью сбежать от суровой реальности.

К середине 50-х в отношениях супругов назрел серьезный кризис: Филипп отправился в годовое турне на яхте «Британия». Супруга отыскала его в Португалии и вернула домой. Отношения пары наладились, но тайные романы Филиппа не прекратились. Ему предписывали интрижки с номинанткой на премию «Оскар» Мерл Оберон, писательницей Дафной Дюморье, телеведущей Кэти Бойл и двоюродной сестрой королевы Александрой Кентской.

В 90-е ситуация в королевской семье разрядилась. Дети Филиппа и Елизаветы II выросли. Елизавета и Филипп стали больше времени проводить вместе. Но их отношения вскоре испортила девушка по имени Диана Спенсер. В ранний период отношений принца Чарльза и Леди Ди свекор сблизился с невесткой как с родной дочерью. Как и он когда-то, Диана чувствовала себя лишней в королевской семье.

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Но поддержка Филиппа сменилась гневом, когда супруга Чарльза раскрыла подробности жизни монаршей семьи в беседах с журналистами. Филипп стал критиковать невестку. На фоне этого разлада появилась и новая трещина в браке с Елизаветой. После трагической гибели Леди Ди британская пресса обрушилась на королеву, но та держала удар.

Сегодня отношения Филиппа и Елизаветы не вызывают нареканий. Говорят, на склоне лет королева перевоспитала дерзкого и свободолюбивого мужа.

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