Муж Бородиной решил посмотреть мультики, а попал в больницу с травмами лица

Курбан Омаров, супруг телеведущей Ксении Бородиной, попал в больницу с травмами лица. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Кто-то пьянствует, кто-то ********** (распутничает — Прим. ред), кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — написал Омаров, припомнив фразу из фильма «Смертельное оружие».

Instagram @zimamoscow

Муж Бородиной не стал уточнять, как именно получил травму во время просмотра мультиков, хотя подписчики спрашивают. Также пользователи выдвигают свои версии случившегося и желают ему выздоровления.

«Это кто вас так? опасно теперь мультики смотреть»;

«Пультом, наверное, от Теи (маленькой дочери — Прим. ред) получил»

«Поправляйтесь скорее», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самой Ксении Бородиной — она назвала действия Лолиты Милявской при разводе с молодым мужем «конкретным перебором».