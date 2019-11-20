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  4. Муж Бородиной решил посмотреть мультики, а попал в больницу с травмами лица

Муж Бородиной решил посмотреть мультики, а попал в больницу с травмами лица

, 16:43 | Игорь Рязов Фото 186

Курбан Омаров специально выбрал для «старого» себя безопасный досуг. В процессе что-то пошло не так, и ему потребовалась помощь медиков.

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Фото, видео: Instagram @zimamoscow

Курбан Омаров, супруг телеведущей Ксении Бородиной, попал в больницу с травмами лица. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Кто-то пьянствует, кто-то ********** (распутничает — Прим. ред), кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — написал Омаров, припомнив фразу из фильма «Смертельное оружие».

Instagram @zimamoscow

Муж Бородиной не стал уточнять, как именно получил травму во время просмотра мультиков, хотя подписчики спрашивают. Также пользователи выдвигают свои версии случившегося и желают ему выздоровления.

«Это кто вас так? опасно теперь мультики смотреть»;

«Пультом, наверное, от Теи (маленькой дочери — Прим. ред) получил»

«Поправляйтесь скорее», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о самой Ксении Бородиной — она назвала действия Лолиты Милявской при разводе с молодым мужем «конкретным перебором».

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