«Вел бурную жизнь»: Лолита заявила, что ее муж изменял даже любовнице

Певица Лолита Милявская нашла доказательства того, что ее муж Дмитрий Иванов за время девятилетнего брака изменял ей не только со своей постоянной любовницей, но и с другими женщинами. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Это (40-летняя Ольга Соколова) не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи <…> Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама», — сказала Милявская в интервью.

Певица выяснила это из переписки мужа. Он общался с ними с компьютера, у которого был один Apple ID с домашним компьютером Милявской. Все данные между устройствами синхронизировались.

«Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть. Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату», — сказала Милявская.

Она уточнила, что не стала прикладывать скриншоты переписки спортсмена с другими женщинами к делу о разводе. По ее словам, эти сведения не относятся к процессу и не помогут ей доказать, что брак был фиктивным.

Милявская также сообщила, что длительные отношения у ее мужа действительно были только с Ольгой Соколовой. Переписка с ней длилась с 2017 года, а с другими женщинами прерывалась гораздо быстрее.

«Могу сказать, что он вел достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела», — с иронией сказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался разводить Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова. Спортсмен был очень недоволен решением суда.