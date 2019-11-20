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«Вел бурную жизнь»: Лолита заявила, что ее муж изменял даже любовнице

, 13:40 | Игорь Рязов 1 735

Будучи женатым на Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов встречался с другими женщинами.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Лолита Милявская нашла доказательства того, что ее муж Дмитрий Иванов за время девятилетнего брака изменял ей не только со своей постоянной любовницей, но и с другими женщинами. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Это (40-летняя Ольга Соколова) не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи <…> Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама», — сказала Милявская в интервью.

Певица выяснила это из переписки мужа. Он общался с ними с компьютера, у которого был один Apple ID с домашним компьютером Милявской. Все данные между устройствами синхронизировались.

«Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть. Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату», — сказала Милявская.

Она уточнила, что не стала прикладывать скриншоты переписки спортсмена с другими женщинами к делу о разводе. По ее словам, эти сведения не относятся к процессу и не помогут ей доказать, что брак был фиктивным.

Милявская также сообщила, что длительные отношения у ее мужа действительно были только с Ольгой Соколовой. Переписка с ней длилась с 2017 года, а с другими женщинами прерывалась гораздо быстрее.

«Могу сказать, что он вел достаточно бурную жизнь, пока я была на гастролях. Молодец парень, что тут скажешь: спортивная подготовка не подвела», — с иронией сказала певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отказался разводить Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова. Спортсмен был очень недоволен решением суда.

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