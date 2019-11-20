«Перебор конкретный!»: Ксения Бородина о поведении Лолиты после расставания с мужем

Лолита Милявская подверглась резкой критике общественности после расставания с супругом. Негативные высказывания в адрес певицы стали поступать после интервью, в котором она подробно описала взаимоотношения с мужем Дмитрием Ивановым. Поведение поп-дивы вызвало неоднозначную реакцию и у ее коллег-знаменитостей.

Ксения Бородина довольно резко прокомментировала высказывания Лолиты в адрес Иванова. По мнению телеведущей, эмоциональное поведение певицы было явным перебором.

«Одна наша знаменитая певица рассказывала про свой развод. И хочу вам сказать, что это выглядело очень грязно и некрасиво. Когда человек прожил около 10 лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным!», — цитирует Ксению Бородину 7days.ru.

Телеведущая стала не первой медийной персоной, осудившей поведение Лолиты Милявской после расставания с мужем. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Стас Садальский жестко прокомментировал решение певицы поведать миру тайны личной жизни.