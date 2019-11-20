Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»

Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние американских санкций на экономическую ситуацию в России и в мире. В ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовет!», глава государства отметил, что не может судить о перспективах их отмены. По мнению российского лидера, этот вопрос стоит задать представителям администрации США.

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на то, какие изменения произошли в стране после введения ограничительных мер. По словам главы РФ, политика американских властей вынудила страну заниматься импортозамещением в отраслях, связанных с безопасностью государства. Речь идет о сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, а также оборонно-промышленном комплексе. В этом направлении России удалось достигнуть ощутимых положительных результатов, подчеркнул политический лидер.

«После того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте», — отметил Путин.

Он добавил, что отчасти санкции оказали позитивное воздействие на развитие России, однако вместе с этим привели к значительным потерям для всей Европы, которые исчисляются миллиардами долларов.

«Ограничения, которые вводит администрация, (имеют — Прим. ред.) эффект бумеранга. Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе. Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями из проектов. Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили и все», — высказался российский президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обратил внимание на снижение безработицы в России.