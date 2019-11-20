  1. Пятый канал
  4. Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»

Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»

, 16:13 | Карина Бернтгольц Видео 18

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», президент ответил на вопрос журналистов о том, каковы перспективы отмены американских санкций.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал влияние американских санкций на экономическую ситуацию в России и в мире. В ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовет!», глава государства отметил, что не может судить о перспективах их отмены. По мнению российского лидера, этот вопрос стоит задать представителям администрации США.

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на то, какие изменения произошли в стране после введения ограничительных мер. По словам главы РФ, политика американских властей вынудила страну заниматься импортозамещением в отраслях, связанных с безопасностью государства. Речь идет о сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, а также оборонно-промышленном комплексе. В этом направлении России удалось достигнуть ощутимых положительных результатов, подчеркнул политический лидер.

«После того, как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Я хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте», — отметил Путин.

Он добавил, что отчасти санкции оказали позитивное воздействие на развитие России, однако вместе с этим привели к значительным потерям для всей Европы, которые исчисляются миллиардами долларов.

«Ограничения, которые вводит администрация, (имеют — Прим. ред.) эффект бумеранга. Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе. Ну зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями из проектов. Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили и все», — высказался российский президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обратил внимание на снижение безработицы в России.

Читайте также

Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими»

В США придумали новые санкции против «Северного потока — 2»
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

16:31
«Мы очень счастливы»: школьный туалет торжественно открыли в Орловской области
16:25
Анастасия Стоцкая показала милое фото детей, которых опять сравнили с Киркоровым
16:13
Путин о санкциях США: «Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили»
16:08
Названа предварительная причина порыва теплосети, из-за чего погибли два человека
16:01
Асмус использовала для постельной сцены специальные накладки — эксперт
15:57
Видео: приморец раскаялся, что в день свадьбы устроил пальбу из автомата

Сейчас читают

Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]