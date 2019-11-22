  1. Пятый канал
  4. Сын Епифанцева признался, что не хочет общаться с отцом

Сын Епифанцева признался, что не хочет общаться с отцом

, 13:58 | Валентин Черников 723

По словам подростка, он отпустил папу и счастлив без него.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Старший сын Владимира Епифанцева Гордей заявил, что не хочет общаться с папой. Подросток рассказал об отношениях с актером в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Ведущий спросил юношу, хватает ли ему в жизни отца после развода родителей. На это Гордей ответил «нет». Но мальчик не переживает.

«Я отпустил того папу, который был раньше. У нас сейчас (с мамой и братом — Прим. ред.) новая жизнь. Мы счастливы. Я пока не очень хочу общаться с папой. Может это временно», — сказал наследник.

Его мать Анастасия Веденская не сомневается, что в будущем сыновья возобновят тесные отношения с отцом. Актриса чувствует, что они его любят, и эта любовь взаимна. Пока же нужно переждать период их взросления. В этом возрасте подростки все воспринимают болезненно. В особенности уход отца из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что причиной развода звездных супругов, со слов Веденской, стала измена Епифанцева с ее подругой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]