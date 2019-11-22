Сын Епифанцева признался, что не хочет общаться с отцом

Старший сын Владимира Епифанцева Гордей заявил, что не хочет общаться с папой. Подросток рассказал об отношениях с актером в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Ведущий спросил юношу, хватает ли ему в жизни отца после развода родителей. На это Гордей ответил «нет». Но мальчик не переживает.

«Я отпустил того папу, который был раньше. У нас сейчас (с мамой и братом — Прим. ред.) новая жизнь. Мы счастливы. Я пока не очень хочу общаться с папой. Может это временно», — сказал наследник.

Его мать Анастасия Веденская не сомневается, что в будущем сыновья возобновят тесные отношения с отцом. Актриса чувствует, что они его любят, и эта любовь взаимна. Пока же нужно переждать период их взросления. В этом возрасте подростки все воспринимают болезненно. В особенности уход отца из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что причиной развода звездных супругов, со слов Веденской, стала измена Епифанцева с ее подругой.