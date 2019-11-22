Шура решил завести детей и лечит дисбактериоз

Популярный в девяностые певец Александр Медведев, известный публике под псевдонимом Шура, решился на ответственный шаг — он готов стать отцом. Перед появлением наследников 44-летний артист пройдет оздоровительный курс в одной из столичных клиник.

«Я очень ответственно отношусь к отцовству, и поэтому, прежде чем стать отцом, я решил полностью обследоваться, сдал все анализы и начал курс процедур», — сообщил Шура медучреждению.

В рамках курса певца ждет аккупунктура нитями кетгута для пробуждения иммунитета, лечение от дисбактериоза и восстановление функций почек и печени. Медведев убежден, что мужчинам после сорока лет крайне важно следить за здоровьем. Тем, кто этого делать не хочет, Александр говорит прямо: «ну и дураки».

Для появления малышей на свет Шура планирует прибегнуть к услугам суррогатной матери. Кроме того, артист приобрел роскошную квартиру стоимостью в 40 миллионов рублей взамен той, что не так давно проиграл в суде. В новой недвижимости звезда рассчитывает жить со своими будущими детьми.

При этом совсем недавно Шура публично опроверг информацию о грядущем отцовстве. 5-tv.ru писал о том, что артист в своих социальных сетях с иронией заявил, что ему осталось «только родить» — остальное за него сделали слухи.