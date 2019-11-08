«Скоро стану матерью!» Шура возмутился слухам, распространившимся в СМИ

Российский эстрадный певец Александр Медведев, более известный как Шура, прокомментировал новость о том, что он готовится стать отцом. Буквально пару дней назад в прессу просочилась информация, согласно которой артист занимается поиском суррогатной матери для своего будущего наследника.

Однако, по словам звезды, данные сведения — фэйк. Шура возмутился материалам российских СМИ и опроверг изложенные в них факты. На своей странице в Instagram певец опубликовал развернутый пост, в котором выразил негодование в связи с распространившимися слухами и попросил не обсуждать его личную жизнь.

«Не было в эфире дня четыре — столько о себе нового узнал! В общем, скоро стану матерью! Комнату для ребенка присмотрел, мать-отца нашел, осталось родить! А какие чудные фотографии сопровождают новость о суррогатном материнстве: я в макияже, в платье!» — высказался музыкант.

Instagram @shuramedvedev

Фанаты поддержали своего кумира и признались, что доверяют информации только из первых уст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Шура зажег в ярком наряде.