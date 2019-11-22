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  4. Видео: момент задержания неадекватного мужчины с пистолетом в МГУ

Видео: момент задержания неадекватного мужчины с пистолетом в МГУ

, 15:12 | Ниса Мурзанаева Видео 114

Нарушитель прошел на лекцию первокурсников по служебному удостоверению с тремя муляжами гранат, ножом и пневматическим пистолетом.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры момента вывода из аудитории неадекватного мужчины с тремя муляжами гранат, ножом и пневматическим пистолетом. Нарушитель прошел в здание МГУ по служебному удостоверению и стал слушать лекцию первокурсников факультета журналистики.

По словам студентов, сначала они не обратили особого внимания на взрослого мужчину. Однако позже кто-то из ребят заметил в его руках складной нож. Первокурсники незаметно направили записку с предупреждением преподавателю. Педагог подозвал к себе нарушителя. Об инциденте сообщили службе безопасности ВУЗа.

На кадрах видно, как мужчину выводят из аудитории. Позже на место происшествия приехали представители правоохранительных органов. В связи с неадекватным поведением мужчины, ему была вызвана экстренная служба психиатрической помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студентка МГУ поведала подробности посещения ее лекции мужчины с ножом и пистолетом.

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