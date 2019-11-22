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  4. «Первый раз слышу!» Блогер опровергла обвинения в адрес Даны Борисовой

«Первый раз слышу!» Блогер опровергла обвинения в адрес Даны Борисовой

, 16:06 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 505

В сети появилась информация о том, что дизайнер одежды написала на телеведущую заявление о мошенничестве в полицию.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Дизайнер Марья Зарубина опровергла сообщение о том, что она якобы написала на Дану Борисову заявление в полицию. Ранее в СМИ появилась информация — известную телеведущую подозревают в мошенничестве через Instagram. Сообщалось, что звезда якобы не выполнила обязательств перед модельером, заказавшим рекламу в ее блоге.

«Я вообще не знаю откуда такая информация. Кто такая Дана Борисова? Новости, реклама, Дана Борисова, что-то какая-то история не совсем понятная. Это как шутка какая-то! Я вообще первый раз слышу. Не давала никому рекламу, не понимаю, о чем речь!» — заявила дизайнер в интервью 5-tv.ru.

В сети распространились сообщения, в которых утверждалось — Дана Борисова должна была разместить в своем аккаунте рекламу уггов (зимних ботинок — прим.ред.) Марьи Зарубиной. Также телеведущая якобы обязалась посетить в зимних сапожках популярное ток-шоу. Однако, как сообщают СМИ, обещаний своих звезда не выполнила, за что и была наказана рекламодателем заявлением в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова поссорилась с Анастасией Волочковой, назвав ее «алкоголичкой».

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