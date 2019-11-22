Эдвард Нортон рассказал о том, как однажды спас жизнь Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Эдвард Нортон в шоу Джонатана Росса рассказал, как спас жизнь Леонардо Ди Каприо на Галапагосских островах в 2010 году. Об этом сообщает Mirror.

По словам Нортона, они занимались подводным плаванием с океанологом Сильвией Эрл. Когда им надо было уже возвращаться на берег, Ди Каприо заметил, что под ними проплыли пятнистые скаты. Он решил проследовать за ними и сфотографировать их. Однако опытный дайвер Нортон понял, что у актера недостаточно кислорода, чтобы завершить погружение, и последовал за ним.

«У него мог закончиться кислород, почти так и вышло», — пояснил Нортон.

Ранее режиссер Фишер Стивенс уже описывал этот случай, но тогда сообщалось, что у Ди Каприо произошла утечка кислорода и он якобы потерял сознание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы главные претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.