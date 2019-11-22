«Радиационный инцидент» в Южно-Китайском море не угрожает россиянам

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о случившемся в Южно-Китайском море. Ранее американские СМИ написали, что 20 ноября в водах у границ Вьетнама и КНР произошел ядерный взрыв.

Издание Hal Turner Radio Show, опубликовав яркое видео утверждало, что его мощность от десяти до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, если верить данным океанических приборов. По информации «военных источников» портала, взрыв произошел на глубине 50 метров, что исключает версию о землетрясении.

Американское издание замечает, что в акватории этого района несут боевое дежурство подводные лодки США. В районе инцидента отмечено повышение уровня радиации.

Последнее подтвердил Роспотребнадзор. Ведомство указывает, что Глобальная сеть мониторинга окружающей среды зафиксировала усиление радиационного фона в Южно-Китайском море «в связи с радиационным инцидентом». Как заявляет орган надзора, радиационной угрозы для населения России нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные эксперты США считают ядерное вооружение России реальной угрозой.