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«Радиационный инцидент» в Южно-Китайском море не угрожает россиянам

, 19:41 | Валентин Черников Видео 316

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения американских СМИ о подводном ядерном взрыве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Guenter Fischer

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о случившемся в Южно-Китайском море. Ранее американские СМИ написали, что 20 ноября в водах у границ Вьетнама и КНР произошел ядерный взрыв.

Издание Hal Turner Radio Show, опубликовав яркое видео утверждало, что его мощность от десяти до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, если верить данным океанических приборов. По информации «военных источников» портала, взрыв произошел на глубине 50 метров, что исключает версию о землетрясении.

Американское издание замечает, что в акватории этого района несут боевое дежурство подводные лодки США. В районе инцидента отмечено повышение уровня радиации.

Последнее подтвердил Роспотребнадзор. Ведомство указывает, что Глобальная сеть мониторинга окружающей среды зафиксировала усиление радиационного фона в Южно-Китайском море «в связи с радиационным инцидентом». Как заявляет орган надзора, радиационной угрозы для населения России нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что военные эксперты США считают ядерное вооружение России реальной угрозой.

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