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Циолковский предсказал вторжение пришельцев на Землю

, 22:01 | Алиса Старжевская 263

Инопланетяне с Нибиру раскрыли исследователю план нападения на нашу планету.

Фото: Yay

Советский ученый Константин Циолковский предсказал вторжение пришельцев с планеты Нибиру. Об этом пишет сайт Утро.ру со ссылкой на From-UA.

Про Нибиру и ее последние попытки нападения на Землю вспомнили тогда, когда ученые расшифровали послание Константина Циолковского. Инженер якобы в нем заявил, что неизвестная планета (предположительно Нибиру) распространит жизнь по Вселенной. Она, преодолев закон всемирного тяготения, достигнет невероятного уровня могущества.

Уфологи убеждены, что именно пришельцы раскрыли ученому свои планы, которые позже были переработаны им в проекты современных ракет. По их словам, время вторжения Нибиру пришло и нападение приведет к гибели всего живого на Земле.

К слову, изучение космоса пока оставляет больше загадок, чем разгадок. На фоне этого все больше появляется безумных конспирологических версий среди почитателей течения о пришествии инопланетян на Землю. Но пока ни одного реального доказательства, что человек не один во вселенной не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что приложение Spelfie делает фото пользователей над землей.

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