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Двое убитых в центре Сухума оказались криминальными авторитетами

, 19:35 | Валентин Черников 201

По уточненной информации, от ранений после перестрелки в Абхазии скончались три человека, трое ранены.

Фото: www.globallookpress.com © Martin Moxter

Двое расстрелянных в центре Сухума мужчин оказались «ворами в законе», сообщает «Интерфакс». 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба — уроженцы города Гудаута. Днем оба пришли в ресторан «Сан-Ремо».

В 14:40 трое людей в масках подъехали к заведению на машине и открыли огонь. Шамба скончался на месте. Второй криминальный авторитет попал в больницу и умер на операционном столе.

В больнице скончалась и официантка заведения. В момент перестрелки она обслуживала один из столиков. Еще трое пострадавших госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль преступников в районе Сухумского железнодорожного депо.

Ранее 5-tv.ru писал, что после перестрелки в Сухуме объявили план «Перехват». Весь личный состав МВД поднят по тревоге.

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