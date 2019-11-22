Двое убитых в центре Сухума оказались криминальными авторитетами

Двое расстрелянных в центре Сухума мужчин оказались «ворами в законе», сообщает «Интерфакс». 38-летние Астамур Шамба и Алхас Авидзба — уроженцы города Гудаута. Днем оба пришли в ресторан «Сан-Ремо».

В 14:40 трое людей в масках подъехали к заведению на машине и открыли огонь. Шамба скончался на месте. Второй криминальный авторитет попал в больницу и умер на операционном столе.

В больнице скончалась и официантка заведения. В момент перестрелки она обслуживала один из столиков. Еще трое пострадавших госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Через час после инцидента правоохранители обнаружили горящий автомобиль преступников в районе Сухумского железнодорожного депо.

Ранее 5-tv.ru писал, что после перестрелки в Сухуме объявили план «Перехват». Весь личный состав МВД поднят по тревоге.