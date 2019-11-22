Сильвио Берлускони упал в давке и угодил в больницу

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони принял участие в работе Конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, но едва ли ожидал, что его в буквальном смысле собьют с ног его же сторонники.

Дело в том, что в перерыве между заседаниями желающих сделать селфи с мэтром итальянской политики оказалось так много, что образовалась давка. По этой причине 83-летний Берлускони не удержался на ногах и упал, пишет РИА Новости.

«Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе», — поэтично прокомментировали состояние здоровья Берлускони в его штабе.

После мероприятия бывший премьер вернулся в Милан и провел в больнице некоторое время для прохождения обследования. В мае 2019 года Берлускони перенес операцию на кишечнике, а в 2016-м — на сердце.

В октябре этого года Сильвио Берлускони приезжал в Сочи, чтобы поздравить президента РФ Владимира Путина в днем рождения.