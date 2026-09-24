К организаторам концерта Канье в РФ подали шесть исков на почти 1,5 млн рублей

К организаторам концертов рэпера Канье Уэста в России подали шесть исков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные судов.

Три заявления были поданы в Москве, два — в Санкт-Петербурге и один в Воронеже. Общая сумма всех исков превысила 1,4 миллиона рублей.

Заявление с самой большой суммой поступило в Преображенский суд столицы. Покупатель хочет взыскать с агентства Say Agency 640 тысяч рублей, которые он заплатил за четыре билета, и 64 тысячи комиссии. Кроме того, он требует выплаты неустойки за нарушение срока добровольного возврата денежных средств. Также хочет взыскать 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере половины от присужденной суммы.

Еще один иск к организаторам подал покупатель, который хочет вернуть 50,2 тысячи рублей. Эту сумму с учетом сервисного сбора он заплатил за билеты. Третий иск в Москве поступил на сумму 160 тысяч рублей. Истец планирует взыскать 88 тысяч рублей за два билета на сам концерт с учетом сервисного сбора. Кроме того, он хочет получить стоимость проезда из Москвы в Петербург на поезде и брони в гостинице. Также он требует компенсацию морального вреда.

В Северной столице в Выборгский районный суд поступило заявление от покупателя, который хочет вернуть 18,7 тысячи рублей за билеты. По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, истец не смогла вернуть деньги в досудебном порядке.

Также иск поступил в Калининский районный суд Петербурга. Покупатели планируют взыскать 23,2 тысячи рублей за четыре билета с учетом комиссии и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также они просят оштрафовать организаторов по закону о защите прав потребителей.

Еще одино заявление поступило в Центральный районный суд Воронежа. Но сумма исковых требований по нему неизвестна.

В середине августа агентство Say Agency объявило, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге. Мероприятия должны пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако представители площадки заявили, что организаторы концентров не заключали с ними никаких договоров на аренду стадиона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются запланированными. Эту информацию подтвердили в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура артиста.

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