Видео прилета экстрадированного из Польши в РФ беглого Андрея Чернякова

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры прибытия на родину из Польши беглого российского бизнесмена Андрея Чернякова, который был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

На кадрах видно, как мужчина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов спускается по трапу самолета и садится в автомобиль.

Ранее сегодня польские власти экстрадировали в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Ему вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, в сфере кредитования, а также невыплата заработной платы.