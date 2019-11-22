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  4. Видео прилета экстрадированного из Польши в РФ беглого Андрея Чернякова

Видео прилета экстрадированного из Польши в РФ беглого Андрея Чернякова

, 19:24 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 74

Бывший владелец НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве на миллиарды рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры прибытия на родину из Польши беглого российского бизнесмена Андрея Чернякова, который был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

На кадрах видно, как мужчина в сопровождении сотрудников правоохранительных органов спускается по трапу самолета и садится в автомобиль.

Ранее сегодня польские власти экстрадировали в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. Ему вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере, в сфере кредитования, а также невыплата заработной платы.

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