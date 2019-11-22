Доронина попросила Путина повлиять на ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом рассказал актер Андрей Чубченко.

Беседа между Путиным и Дорониной состоялась в рамках церемонии награждения последней орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Чубченко сопровождал актрису после вручения награды в Кремле.

«В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе», — цитирует его РИА Новости.

Актер уточнил, что Доронину беспокоит снятие всех ее любимых артистов с ролей и лишение их надбавок к зарплате, без которых сумма заработка уменьшается до 25 тысяч рублей.

С недавних пор новым худруком МХАТа стал Эдуард Бояков. После этого от актеров начали поступать жалобы на новое руководство, в том числе Путину. В начале ноября 5-tv.ru сообщал, что актер МХАТа Николай Сахаров обвинил нового худрука в избиении. Позже артист опубликовал видео с инцидентом.

19 ноября на сайте МХАТа появилось обращение от руководства и актеров МХАТа к президенту РФ, в котором они попросили защитить театр «от агрессивной кампании клеветы». Также в сообщении было сказано, что Доронина не отстранена от работы в театре, а переведена на должность президента учреждения, просто пока не приступила к своим обязанностям.